De Jong: “Andremo a Parigi per vincere. Neymar out? Spiace ma meglio per noi”

Conferenza stampa in casa Barcellona alla vigilia della gara di Champions contro il PSG. I catalani sono chiamati ad una impresa simile a quella del 2017, quando riuscirono a ribaltare la sconfitta dell’andata con il famoso 6-1 al Camp Nou.

Ci crede Frank De Jong, che ha così parlato: “Andiamo a Parigi per vincere, è difficile ma il nostro obiettivo è passare il turno. Sappiamo che ci servirà un’impresa, ma in questi giorni a noi nuovi ci hanno fatto anche rivedere il video di quella rimonta del 2017 per caricarci. Siamo un gruppo unito, abbiamo ottenuto buoni risultati ultimamente come contro il Siviglia. All’andata abbiamo giocato male, è vero, ma adesso vogliamo andare a Parigi per giocarcela”.

Neymar assente: “Spiace sicuramente non vedere un grande campione in partite del genere. Meglio così per noi, è uno dei giocatori più forti del PSG. La sua assenza è un vantaggio per noi”.

Elezione del presidente Laporta? “È importante la presenza del presidente al centro sportivo. Non lo conoscevo di persona, avrò modo di conoscerlo bene in futuro. Ci ha fatto i migliori auguri per la gara di domani e ci ha detto di andare a Parigi per giocarcela ed è quello che faremo. Ha scritto la storia del Barcellona pochi anni fa e sa come si vince in Europa e nel Mondo. Siamo onorati di averlo come presidente”.

Foto: Twitter Barcellona