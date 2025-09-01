De Gea sul mercato aperto durante i campionati: il messaggio del portiere della Fiorentina
01/09/2025 | 16:05:54
David de Gea è tornato a parlare di un tema che tiene banco particolarmente in questo periodo dell’anno: la finestra di calciomercato aperta durante l’inizio dei campionati. Di seguito, il quesito pubblicato su X dall’estremo difensore della Fiorentina: “Domanda – La finestra di trasferimento dovrebbe chiudere prima dell’inizio della nostra stagione? Oppure dovrebbe continuare a funzionare come sta operando attualmente?”.
Foto: X Fiorentina