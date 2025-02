De Gea: “Sono orgoglioso di questo gruppo”

In casa Fiorentina non scende giù la sconfitta per 2-1 contro l’Inter. Nonostante il dominio territoriale dei nerazzurri, la Viola aveva tutte le carte in regola per provare a confermare quanto fatto una settimana fa nel recupero del 14° turno di Serie A. A testimonianza di ciò è il post condiviso su Instagram dall’estremo difensore del club toscano, De Gea, che ha lanciato un messaggio importante nei confronti della squadra: “Orgoglioso ancora una volta di come questo gruppo ci abbia creduto. Nonostante il risultato e le circostanze, a volte il carattere è altrettanto importante. A domenica”.

FOTO: Instagram Fiorentina