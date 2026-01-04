De Gea: “Siamo uniti e dobbiamo esserlo tutti, nei momenti di difficoltà abbiamo ancor più bisogno dei tifosi”

04/01/2026 | 18:27:40

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“La fascia da capitano? E’ una responsabilità ma sono abituato essendolo stato allo United. Sono uno di quelli con più esperienza e devo portare un po’ di calma, dando l’esempio. Questo alla mia età è più facile. Se ci siamo detti chi vuole lottare? Per me se uno non vuole giocare esce, se ne va, e ne entra un altro. Se ho un messaggio per i tifosi? E’ una vittoria importantissima per noi, anche se nelle scorse settimane meritavamo qualcosa in più. Oggi anche a 4-5 minuti dalla fine volevamo i tre punti. Siamo uniti e dobbiamo esserlo tutti, nei momenti di difficoltà abbiamo ancor più bisogno dei tifosi”.

Foto: Instagram Fiorentina