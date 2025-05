De Gea: “Siamo frustrati, ma raddrizzeremo la stagione e finiremo alla grande”

09/05/2025 | 18:26:52

Intervenuto su Instagram, il portiere della Fiorentina De Gea si è espresso sull’eliminazione per mano del Real Betis in Conference League: “Difficile assorbire la frustrazione della partita di ieri sera – spiega l’ex Manchester United autore dell’ennesima prestazione magistrale davanti ad un ‘Franchi’ tutto esaurito -. Arrivare a questo palco davanti ai nostri sostenitori è una tristezza incredibile non essere riusciti a finire il viaggio e arrivare alla finale. Raddrizzeremo e finiremo la stagione alla grande”.

FOTO: Instagram De Gea