De Gea: “Sento la responsabilità di essere il capitano della Fiorentina. Grosso vuole un calcio offensivo”

25/07/2026 | 19:00:47

De Gea ha parlato ai giornalisti presenti dopo l’amichevole persa dalla Fiorentina contro il QPR: “Un giocatore come me si deve comportare allo stesso modo anche se non capitano, ma con la fascia senti più responsabilità in una piazza importante come la Fiorentina, nell’anno del Centenario. Una responsabilità e un piacere. Grosso? Sono solo 10 giorni che ci alleniamo con lui, lavorando anche sulla parte atletica al momento, e dobbiamo migliorare in tanti dettagli, a lui piace il gioco offensivo. Quando inizi una stagione le sensazioni sono positive, abbiamo preso giocatori forti ma dobbiamo fare un step in avanti anche perché è l’anno del Centenario appunto”.

Foto: Instagram Fiorentina