De Gea: “Ritiro? Ogni tanto ci penso, so che arriverà ma non mi preoccupa”

A Firenze ha ritrovato una seconda giovinezza e, a conferma di questo sono le ottime prestazione che sta avendo in campionato e non solo. Il portiere della viola De Gea, in un’intervista alla Repubblica, ha parlato proprio del suo futuro: “Ho firmato per un anno e il club ha l’opzione per il rinnovo. Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione.” Parla anche del momento in cui dovrà dire addio al calcio giocato: “Ogni tanto ci penso, so che arriverà ma non mi preoccupa. C’è tempo, però: sto bene, mi sento in forma. Qui vivo alla grande e adoro rimanere in casa. Riposo, leggo e guardo gli anime, una mia grande passione. Poi gioco a Rainbow Six alla PlayStation e giro la città”. Poi un pensiero per Firenze e la Fiorentina: “La città è splendida, la gente meravigliosa. Il club ha una storia unica, il Franchi mi emoziona, lo trovo bellissimo e molto caldo. Ho subito detto di sì. E poi, il campionato italiano mi ha sempre attirato”. Infine ricorda il malore a Bove: “È stata durissima. Edoardo è un ragazzo meraviglioso, ci siamo sentiti spesso quando era in ospedale. Ci ha tranquillizzati e adesso fortunatamente sta bene. Spero possa continuare a giocare a calcio, il suo grande amore, ma quel che conta è che stia bene”.

Foto: Instagram Fiorentina