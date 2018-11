De Gea e il rinnovo: “Voglio restare a lungo. Le parole di Mou? È fantastico con tutti”

David De Gea, portiere del Manchester United, è ormai pronto a rinnovare con i Red Devils. Intanto, ai microfoni di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Rinnovo Non ci sono problemi, voglio rimanere allo United a lungo. Penso a migliorare e aiutare il club per centrare tutti gli biettivi, non ho altro in testa. Le parole di Mourinho? È stato belle sentirgli dire che secondo lui sono il più forte al mondo nel mio ruolo. Il mister è fantastico con tutti noi e per questo sono fiducioso per il futuro”.

Foto: Marca