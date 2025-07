De Gea ricorda Diogo Jota: “La vita a volte è troppo crudele”

03/07/2025 | 12:58:30

Tra i tanti messaggi di cordoglio, arrivati in mattinata per la morte di Diogo Jota e il fratello, c’è anche quello David de Gea, portiere della Fiorentina. L’estremo difensore spagnolo ha ricondiviso sulle sue pagine social una foto in bianco e nero di Diogo Jota, scrivendo come didascalia (in inglese): “A volte la vita è troppo crudele”.

Foto: sito Fiorentina