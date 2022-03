De Gea: “Qui per vincere trofei, essere nel Manchester United è un privilegio”

David de Gea, portiere del Manchester United, ha risposto ad alcune domande avanzate dai tifosi attraverso i canali ufficiali del club: “Penso che di tanto in tanto sia molto importante focalizzarsi altre cose e non pensare tutto il tempo solo al calcio. A volte, hai bisogno di rilassarti e fare altre cose che ti piacciono, a parte il calcio. Amo gli eSports: al momento sono una delle mie passioni.

È stato molto, molto difficile all’inizio imparare l’inglese, a dire il vero. Ero con l’insegnante, ma è stato difficile per me impararlo e utilizzarlo. Sono timido ed è stato complicato provare a parlare in inglese con persone diverse. Ecco perché mi piace fare saltuariamente alcune interviste in spagnolo, è più facile esprimermi meglio e cercare di dire le cose giuste. Ma ora mi sento a mio agio anche con questa lingua, quindi sto cercando di migliorare ulteriormente. All’inizio, ribadisco, è stato difficile.

Il mio soprannome a scuola? Di solito De Gea, ma mi chiavamano anche Blondie perché ero biondo. La mia migliore virtù come portiere? La mente. Nel nostro ruolo c’è tanta pressione, dunque bisogna essere ferrei.

Il mio migliore amico nel club? Probabilmente Juan Mata. Lo conosco da molti anni, quindi abbiamo un rapporto molto, molto buono. Menziono anche Bruno Fernandes. Le mie ambizioni future con il Manchester United? Vincere trofei, è un privilegio essere qui“.

