De Gea: “Oggi ho avuto paura di perdere 6-0, alla fine potevamo vincerla”

26/10/2025 | 21:09:18

David De Gea ha parlato a Dazn dopo la partita tra Fiorentina e Bologna: “Dopo il 3-0 ho pensato di perdere 6-0. Poi invece potevamo vincerla addirittura. Abbiamo fatto 25 minuti buoni dopo il gol annullato ma non basta. Serve fare di più e restare uniti nella stessa direzione. l livello delle due squadre affrontate in Conference è più basso di quello della Serie A. E’ vero che li abbiamo fatto grandi gare, in Serie A è dura perché giochiamo contro squadre forti. Il momento di difficoltà si senti in spogliatoio. Dobbiamo però continuare a lavorare”.

foto: sito Fiorentina