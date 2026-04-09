De Gea: “Non dovevamo prendere il terzo gol. Non dimentichiamo dove eravamo tre mesi fa”

09/04/2026 | 23:36:26

David De Gea ha analizzato a Sky Sport la sconfitta contro il Crystal Palace: “Prendere quel gol fa male. Ma il calcio è così, devi stare 95 minuti concentrato e sapevamo quanto fossero forti. Al ritorno dovremo fare di più per vincere fare qualcosa di meraviglioso. Non dobbiamo dimenticare che tre mesi fa eravamo in grossa difficoltà, ora facciamo molto meglio. Stiamo facendo cose importanti, anche se non sembra, perché era difficile da dove eravamo prima. Ma oggi abbiamo regalato trenta minuti, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo e se avessimo segnato sarebbe cambiato tutto. Non andava preso il terzo gol. La Premier è avanti alla Serie A ma hanno anche più soldi e strutture. Fanno le cose bene, noi oggi abbiamo sbagliato i primi trenta minuti e abbiamo subito due reti. Peccato perché abbiamo fatto un grande secondo tempo e se avessimo segnato sarebbe stato tutto diverso”.

Foto: Instagram Fiorentina