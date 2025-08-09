De Gea: “La Fiorentina ha dimostrato di potersela giocare con lo United. A Firenze sto benissimo”

09/08/2025 | 17:18:40

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato in zona mista dopo l’amichevole tra viola e Manchester United: “Sono stato contento di tornare ad allenarmi l’anno scorso. Alla Fiorentina mi sono trovato subito benissimo, una famiglia. Un grande club con uno stupendo centro sportivo. Oggi abbiamo dimostrato di poter giocare contro top club nel mondo come il Manchester United e questo era l’importante”.

FOTO: sito Fiorentina