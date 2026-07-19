De Gea: “Grosso ha portato energia positiva. Fei? Ragazzo forte, mi rivedo in lui”

19/07/2026 | 20:25:38

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo i primi test.

Le sue parole: “Congratulazioni ai ragazzi che si stanno allenando molto bene, si respira un’aria positiva con l’arrivo del mister di cui dobbiamo capire pian piano i dettami e aspettiamo l’inizio della stagione. L’energia è quella giusta. Fei? Lui mi piace molto come portiere e come ragazzo, è un ragazzo tranquillo, mi rivedo in lui: è magro, forte di gambe e veloce. Cerco sempre di dargli consigli”.

Foto: sito Fiorentina