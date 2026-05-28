De Gea: “Grato per ogni singolo momento di quest’anno. Stagione impegnativa, ma abbiamo dimostrato appartenenza”

28/05/2026 | 22:00:22

David De Gea , portiere della Fiorentina, saluta la stagione con un lungo messaggio sui social.

Le sue parole: “Una stagione impegnativa per tutti noi, ma in cui abbiamo alla fine dimostrato cosa rappresenta questo club, il cuore, la lotta, i valori che ci definiscono. Quelli che vivono questo club ogni giorno capiscono cosa significa chiedere di più. Come capitano di questo incredibile club, sento la responsabilità. Grato per ogni singolo momento di quest’anno, da tutti quelli del club ai miei compagni di squadra, al team di gestione e al personale. Ora è il momento di riposare e recuperare. Forza Viola”.

Foto: sito Fiorentina