De Gea: “Felice di essere stato confermato capitano nell’anno del centenario”

25/07/2026 | 23:37:27

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club viola dopo l’amichevole di oggi.

Le sue parole: “Loro erano più avanti di preparazione, noi abbiamo fatto solo 10 giorni di preparazione e con giocatori nuovi perciò procediamo passo dopo passo. Dobbiamo aspettare un po’ ma mi piace quello che vedo. Al di là del risultato di oggi, sta nascendo una squadra forte ma come detto bisogna andare passo passo”.

Sulla conferma della fascia da capitano: “Un giocatore come me si comporterebbe nello stesso modo anche da non capitano, ma con la fascia senti più responsabilità per una piazza importante come la Fiorentina, nell’anno del Centenario”.

Foto: sito Fiorentina