De Gea: “Facciamo due partite buone e poi prendiamo schiaffi, ora mancano undici finali”

02/03/2026 | 23:50:03

De Gea ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Abbiamo fatto pochissimo per fare gol, non abbiamo mai calciato in porta e abbiamo regalato tre gol. Oggi è ancato atteggiamento e energia. La partita di giovedì è stata pesante ma non può essere una scusa. Sembra che facciamo due tre partite buone e poi prendiamo schiaffi. Questa è la nostra situazione quest’anno, dobbiamo capire dove siamo e andare partita per partita, ogni match è una finale. Dobbiamo migliorare tanto, mancano undici finali. Abbiamo giocato contro una squadra tra le più forti fisicamente in campionato. Alleniamo questo aspetto in allenamento. Se concediamo tanti corner non è facile difendere con loro. Dobbiamo migliorare anche su questo perché abbiamo preso qualche gol di troppo”.

foto sito fiorentina