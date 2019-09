De Gea e il rinnovo con lo United: “Un onore, ora voglio vincere altri trofei”

Arrivano le prime parole di David De Gea dopo il rinnovo fino al 2023 (con opzione) con il Manchester United. Queste le dichiarazioni del portiere spagnolo ai canali ufficiali dei Red Devils: “È stato un privilegio passare otto anni in questo grande club e l’opportunità di continuare la mia carriera al Manchester United è un vero onore. Da quando sono arrivato qui, non avrei mai immaginato che avrei giocato oltre 350 partite per questo club. Ora il mio futuro è definito, tutto ciò che voglio è aiutare questa squadra a raggiungere ciò che credo possiamo e vincere altri trofei, insieme”, ha chiuso De Gea.

https://twitter.com/ManUtd/status/1173653768958857218

Proud & Happy pic.twitter.com/tGyUmDizrr — David de Gea (@D_DeGea) September 16, 2019

Foto: Twitter personale De Gea