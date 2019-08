De Francesco-Reggina, il filo diretto è solo quello di non… dormire

Ci dispiace molto che ci sia poco rispetto da parte di chi brancola nel buio e non riesce a cavare un ragno dal buco. Si chiama sindrome di inferiorità, oppure teoria del “copia-incolla” senza mai citare la fonte. Noi viviamo di notizie, lo facciamo da una vita e ci attiviamo per essere il più precisi e tempestivi. Di sicuro l’unico filo diretto dell’operazione che riporterà De Francesco alla Reggina (un’importante operazione) è quella di… non dormire. Senza offendere gli altri e cercando di prenderne almeno una. Anche se il mercato sta quasi finendo e il “copia-incolla” continua…