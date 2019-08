De Falco alla Viterbese: ora è anche ufficiale

Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Viterbese ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Andrea De Falco, confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva (qui). Questa la nota: “La Viterbese comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Andrea De Falco. Contestualmente la società comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pescara per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Giuseppe Scalera“.

Foto: Sito Viterbese