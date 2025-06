De Bruyne, visite mediche completate. Ha raggiunto De Laurentiis per la firma

12/06/2025 | 14:25:54

Kevin De Bruyne ha lasciato Villa Stuart dopo aver sostenuto le visite mediche per completare l’iter burocratico prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. In questi minuti, dopo essere andato via dalla clinica, è a casa del presidente Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista belga ha raggiunto la dimora del presidente dei campioni d’Italia. Probabilmente pranzeranno insieme, poi ci sarà la firma sul contratto che lo legherà al Napoli.