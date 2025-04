De Bruyne è stato acquistato dal Wolfsburg per circa 54 milioni di euro nel 2015, un trasferimento che all’epoca era record per il club.

Durante le sue prime stagioni, ha rapidamente dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo, con la sua visione di gioco, passaggi precisi e abilità nel segnare, sia con inserimenti che con tutti dalla distanza.

Con l’arrivo di Pep Guardiola nel 2016, De Bruyne è diventato il fulcro del gioco offensivo del City. Il tecnico catalano ha sfruttato al massimo le sue capacità, utilizzandolo sia come centrocampista offensivo che come regista.

Durante la stagione 2017-2018, De Bruyne ha avuto una stagione straordinaria, con il City che ha vinto la Premier League con un record di 100 punti, un risultato senza precedenti nella storia della Premier League. In quella stagione, De Bruyne ha registrato 16 assist in campionato, mostrando la sua incredibile visione e abilità nei passaggi.

Nella stagione 2018-2019, ha continuato a essere un elemento chiave per la squadra, aiutando il Manchester City a vincere il triplete nazionale: Premier League, FA Cup e Carabao Cup.

De Bruyne ha vinto numerosi trofei con il Manchester City, tra cui 4 Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2022-23 e 2023-24), 5 Carabao Cup e 2 FA Cup. La stagione record, con il Triplete conquistato, è quella del 2022-23, vincendo la Premier League, la Coppa d’Inghilterra e la UEFA Champions League, grazie al successo in finale contro l’Inter per 1-0: per i Citizens fu il primo trionfo nella storia della massima competizione continentale per club.

È stato anche nominato Giocatore dell’Anno della PFA (Professional Footballers’ Association) e ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti individuali per le sue prestazioni eccezionali.

Il fenomeno belga è conosciuto per la sua incredibile capacità di fornire assist, il che lo ha reso uno dei migliori assist-man al mondo. Il suo passaggio lungo, preciso e visione del gioco sono tra i suoi tratti distintivi.Oltre agli assist, ha anche mostrato abilità nel segnare gol cruciali, sia da fuori area che in situazioni di gioco dinamico.

È stato anche il leader del centrocampo, con un ruolo fondamentale nella transizione tra difesa e attacco, oltre ad essere un punto di riferimento nelle situazioni di gioco ad alta intensità.Nonostante alcuni problemi di infortuni durante la sua carriera al City, De Bruyne ha sempre saputo tornare rapidamente al suo livello migliore, continuando a essere fondamentale per la squadra.

La sua carriera al Manchester City continua a essere un esempio di eccellenza tecnica, intelligenza calcistica e leadership.

De Bruyne è stato inserito per 9 volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d’oro (dal 2015 al 2019, e dal 2021 al 2024), arrivando a raggiungere il podio nel 2022 alle spalle di Sadio Mané e Karim Benzema. Detiene il record di assist in una singola stagione (20) assieme a Thierry Henry nella massima divisione inglese e con oltre 110 assist all’attivo risulta inoltre uno dei migliori rifinitori della storia della Premier League.

Lascia il City dopo aver vinto 6 campionati inglesi (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024), due Coppe d’Inghilterra (2018-2019 e 2022-2023), cinque Coppe di Lega inglesi (2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-21), tre Supercoppe inglesi (2018, 2019, 2024), una UEFA Champions League (2022-2023), una Supercoppa UEFA (2023) e una Coppa del mondo per club FIFA (2023). Conta (ad oggi 4 aprile), 642 presenze e 153 gol con i citiziens. Numeri da leggenda assoluta.

Foto: sito Manchester City