De Bruyne sul futuro: “Non so dove andrò a luglio. Ma di sicuro non voglio smettere”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato del suo futuro, ai canali ufficiali del club. Il belga ha annunciato l’addio ai citiziens a fine stagione.

Queste le sue parole: “Il mio futuro? A dire il vero, non lo so. Potrebbe esserci la possibilità di restare in Inghilterra. Devo ancora parlare con i club e, soprattutto, con la mia famiglia. So di non essere più giovanissimo, ma mi sento ancora in grado di giocare ad altissimo livello. Se arriva un progetto interessante, sono pronto ad ascoltare”.

Foto: X Manchester City