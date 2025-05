De Bruyne: “Sto parlando con alcuni club del mio futuro. Voglio giocare ad alti livelli”

18/05/2025 | 11:20:32

Durante l’intervista concessa a Sky Sport UK, Kevin De Bruyne ha così parlato del suo futuro: “Sto parlando con alcuni club del mio futuro. Voglio giocare ad alti livelli. Restare in Inghilterra? Forse, dipende dal progetto che mi verrà presentato, non ho più 20 anni. Ho una famiglia, dei figli piccoli: le mie decisioni non riguardano solo me. Non sarà facile”. Ricordiamo che, come raccontato, anche il Napoli sta seguendo da molto vicino KDB.

Foto: Instagram City