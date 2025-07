De Bruyne si presenta: “Napoli è la scelta migliore per me, voglio dimostrare il mio valore”

19/07/2025 | 15:05:26

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Napoli a Dimaro, Kevin De Bruyne si è presentato così: ” Perchè ho scelto Napoli? Dal punto di vista della competitività è il posto migliore per me, ho la possibilità di dimostrare le mie qualità. Il Napoli è campione d’Italia, ha mostrato tutte le sue qualità. Cambia molto rispetto all’Inghilterra, ma anche questo mi rende molto entusiasta. Ho voglia e qualità per essere competitivo a questo livello. Cambia il clima rispetto all’Inghilterra e volevo dimostrare di poter giocare al più alto livello. Quando Manna è venuto a mostrarmi il progetto sono rimasto entusiasta, credo che Napoli sia stata la miglior scelta per me”.

Foto: insta napoli