De Bruyne saluta i propri tifosi. E il Manchester City annuncia di dedicargli una statua

20/05/2025 | 23:40:26

Al termine della gara contro il Bournemouth, scatta la festa di addio di Kevin De Bruyne al Manchester City. Lo stadio non ha mai smesso di inneggiarlo e applaudirlo, sperando anche in un suo gol, i compagni di squadra a dedicargli il pasillo de honor mentre avanza al centro del campo mano nella mano con i figli e la moglie, per Kevin De Bruyne è arrivo il momento durissimo di salutare dieci anni di vita al Manchester City.

Come noto il centrocampista belga, 33 anni, lascerà tra qualche settimana. Non farà neanche il Mondiale per Club. Pep Guardiola non ha saputo trattenere le lacrime, facendo seguito con tutta la squadra a KDB che ha fatto il giro dello stadio per salutare un’ultima volta tutti i tifosi. Il Manchester City in seguito all’evento d’addio dedicato a De Bruyne ha annunciato ufficialmente la decisione di erigere una statua fuori da Etihad Stadium.

Foto: sito Manchester City