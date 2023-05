De Bruyne risponde a Vinicius, parità tra Real e City (1-1). Si deciderà tutto all’Etihad!

Termina in parità il primo atto della semifinali tra Real Madrid e Manchester City: 1-1 al Santiago Bernabeu, al bolide di Vinicius risponde il gran destro dalla distanza di De Bruyne. Il primo tiro della partita è di De Bruyne dal limite su invito dalla destra di Bernardo Silva: respinge coi pugni Courtois. Poco dopo ci hanno riprovato con Rodri dai 30 metri, ma il numero uno dei Blancos è attento e mette in calcio d’angolo. Al 25′ arriva il primo squillo del Real: cross di Vinicius dalla sinistra per Benzema davanti alla porta, sventa in anticipo la spaccata di Ruben Dias. Appuntamento col gol solo rimandato per i Blancos. Infatti al 36′, gli uomini di Ancelotti sbloccano la gara con il solito Vinicius con un gran tiro dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Ederson. Nella ripresa si invertono gli ruoli: il Real gestisce, il City contiene. E al 68′ arriva il gol del pareggio firmato da De Bruyne che da fuori area fa partire un rasoterra potente che si infila alle spalle di Courtois. All’89’ sfiora il vantaggio il Real Madrid, ma Ederson è attento e devia in calcio d’angolo il tentativo dalla distanza di Tchouameni. Termina così 1-1 al Santiago Bernabeu, si deciderà tutto mercoledì prossimo all’Etihad!

Foto: Instagram Manchester City