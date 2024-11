De Bruyne: “Rinnovo? Non c’è fretta. Ho bisogno di tornare in campo e di essere di nuovo me stesso”

Il futuro di Kevin de Bruyne resta totalmente incerto. Il centrocampista belga ha dichiarato che al momento non ci sono state trattative con il Manchester City per la firma di un nuovo contratto e ha ammesso che questo potrebbe essere quindi il suo ultimo anno tra le fila dei Citizens: “Onestamente non lo so. All’inizio della stagione sapevo che ci sarebbero stati dei colloqui, ma poi è successo l’infortunio a Brentford. Doveva trattarsi di un paio di giorni e invece si è trattato di otto o nove settimane. Ho messo tutto da parte. Non sono troppo preoccupato. Sto bene. Sono felice, voglio solo tornare a giocare un buon calcio e il futuro lo vedremo”.

Sul ritorno in campo: “Le risposte le posso dare solo io, ma non lo so. Se non ci saranno trattative, sarà il mio ultimo anno nel club, ma non lo so. Ho avuto una conversazione in estate, ma poi ho avuto l’infortunio e non ero nello stato d’animo giusto per parlarne. Ho bisogno di tornare in campo e di essere di nuovo me stesso. Non c’è fretta, non mi sento a disagio, non sono preoccupato. Il rinnovo di Guardiola potrebbe aiutare. Forse sarebbe utile avere una conversazione con Pep per parlare del mio futuro. C’è intesa, so come lavora”.

Foto: Instagram Manchester City