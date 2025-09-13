De Bruyne (rigore) e Hojlund. Napoli show a Firenze, è 2-0 all’intervallo

13/09/2025 | 21:37:41

Il Napoli è avanti con merito e determinazione a Firenze. Un 2-0 secco per i partenopei, frutti di un dominio assoluto nei primi minuti.

Già al 3′ si sblocca la gara. Azione molto confusa al terzo minuto, Anguissa pesca Di Lorenzo solo in area che cerca Hojlund ma sul destro del danese Gosens si immola e salva sulla linea, il pallone finisce di nuovo ad Anguissa che viene steso da Comuzzo. Rigore. Dopo minuti di check è tutto confermato. Dagli 11 metri De Bruyne non sbaglia al 6′.

Il Napoli raddoppia al 14′ con il gol al debutto di Hojlund. Palla recuperata perfettamente da Spinazzola che lavora il pallone e con l’esterno cucina una prelibatezza per Rasmus Hojlund: il danese aggancia alla perfezione e con il destro batte De Gea!

Napoli ancora in controllo. Contropiede azzurro gestito da De Bruyne che serve alla perfezione Hojlund, che lavora il pallone e serve di nuovo il belga: destro all’angolino con De Gea che salva con un miracolo. La Fiorentina ha un sussulto al 43′ con un destro secco di Kean, che esce di poco.

Foto: Instagram De Bruyne