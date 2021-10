Kevin de Bruyne ha spiegato così il ko con l’Italia in Nations League ai microfoni di HNL: “Con tutto il dovuto rispetto, noi siamo ‘solo’ il Belgio. Siamo una nuova generazione e oggi mancavano giocatori top come Hazard e Lukaku. Dobbiamo essere realistici con la squadra che abbiamo. Italia e Francia hanno 22 top players, che noi semplicemente non abbiamo”.