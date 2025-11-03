De Bruyne: “Operazione ok, il mio percorso di recupero è già iniziato”

Kevin De Bruyne, stella del Napoli, ha mandato un messaggio ai propri tifosi, dopo l’operazione chirurgica di oggi. De Bruyne si è fatto male nel corso del match contro l’Inter, tirando un calcio di rigore. Starà fermo circa 4 mesi.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti, come sapete starò fuori per un po’. La buona notizia è che l’intervento è andato perfettamente. Il mio percorso di recupero è già iniziato! Grazie per tutti i messaggi!”.

Foto: sito Napoli