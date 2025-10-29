De Bruyne operato ad Anversa, il fisioterapista: “Intervento riuscito brillantemente. Domani comincia la riabilitazione”

29/10/2025 | 12:31:40

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Intercettato da HLN il suo fisioterapista Lieven Maesschalck ha parlato delle condizioni del belga:

“E’ andato tutto bene, intervento riuscito brillantemente. Kevin sta bene. Domani comincia la riabilitazione; l’intenzione è farlo tornare al top. Non sappiamo ancora come la affronteremo, domani ne discuteremo”

Foto: Instagram De Bruyne