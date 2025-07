De Bruyne: “Non sono più giovanissimo, ma penso di poter contribuire alla crescita del gruppo. Sulla Serie A…”

19/07/2025 | 15:12:21

Nel giorno della sua presentazione ufficiale, Kevin De Bruyne ha parlato anche delle sue aspettative per la Serie A e delle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Napoli in questo momento della carriera. “Dopo una vita in Premier League, sentivo il bisogno di una nuova sfida. Sarò sempre legato al Manchester City, ma ora inizia un altro capitolo. Napoli mi offre l’opportunità di restare competitivo ad alto livello, in un progetto serio che punta a crescere”, ha spiegato il centrocampista belga. De Bruyne ha riconosciuto che l’adattamento non sarà immediato, ma si è detto entusiasta della nuova esperienza: “A Napoli cambia molto rispetto a quello a cui ero abituato, ma sono sereno. Ho il tempo per inserirmi e il desiderio di dare il massimo. In Serie A ci sono squadre con tanta qualità, il nostro obiettivo è fare bene ovunque”. Con l’arrivo di nuovi innesti e una rosa in costruzione, De Bruyne ha sottolineato la volontà del club di investire sul futuro, e la sua voglia di mettersi al servizio della squadra: “Non sono più giovanissimo, ma penso di poter contribuire alla crescita del gruppo. E allo stesso tempo, so che anche io imparerò da loro”.

Foto: insta napoli