De Bruyne: “Non so cosa mi riserverà il futuro, ma posso giocare ancora nelle big”

03/05/2025 | 10:20:56

Kevin De Bruyne ha parlato a Sky Sports dopo il gol decisivo in Manchester City-Wolverhampton. Il centrocampista si è soffermato anche sul suo futuro: “Ho dimostrato di poter giocare ancora qui, altrimenti non farei quello che ho fatto in queste ultime quattro o cinque settimane. Purtroppo non so cosa mi riserva il futuro. Mi resta una partita qui. Cercherò di fare il mio lavoro come sempre e fin qui ci sono riuscito nel migliore dei modi”. Poi un retroscena dallo spogliatoio: “Molti compagni di squadra mi hanno parlato, anche loro sono tristi per la mia partenza”.

FOTO: Instagram Manchester City