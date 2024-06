De Bruyne: “Non siamo favoriti contro la Francia, ma tutti sognano di giocare queste partite”

“Sono felice, siamo qualificati. Non saremo favoriti contro la Francia ma sappiamo che in un torneo dobbiamo giocare al meglio”. E’ il primo commento del capitano del Belgio, Kevin De Bruyne, dopo il pareggio con l’Ucraina che ha promosso la sua nazionale agli ottavi, dove li aspetta la squadra di Kylian Mbappè. “Oggi meritavamo di vincere – ha proseguito -. Abbiamo iniziato bene facendo una pressione molto alta ma nonostante i tentativi non tutto ha funzionato bene in attacco. Poo nel finale dovevamo pensare semplicemente alla qualificazione.

Non potevamo correre alcun rischio”. “Era meglio vincere ma subire un gol sarebbe stato catastrofico – gli ha fatto ceco il difensore Wout Faes -. Ci troviamo nella parte più complicata del tabellone ma per vincere un torneo bisogna riuscire a battere tutti. Contro la Francia sarà una grande partita. Tutti sognano di giocare questo tipo di partite in un torneo del genere”.

Foto: Twitter Euro2024