De Bruyne: “Non andrò al Mondiale per Club. Se mi infortunassi, nessuno si prenderebbe cura di me”

19/05/2025 | 15:15:09

Kevin De Bruyne non ci sarà al Mondiale per Club. Nonostante a giugno sarà ancora sotto contratto col City, il belga spiega perché non prenderà parte al torneo. “Non ha alcun senso perché devo prendermi cura di me stesso. Se mi infortunassi, che accadrebbe? Nessuno si prenderà cura di me a quel punto. Quindi è molto probabile che non ci giocherò più”, ha spiegato il giocatore nell’intervista riportata dal The Times. Sul futuro: “Dipende da tutti questi fattori. Non voglio essere messo sotto pressione da nessuno”.

Foto: Instagram City