De Bruyne: “Napoli una scelta guidata dalle sensazioni. Sulla Champions…”

08/08/2025 | 14:10:26

C’è grande attesa attorno al nome di Kevin De Bruyne. Il nuovo acquisto del Napoli ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Di seguito, le dichiarazioni salienti: “Napoli? Ho deciso un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l’ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettato di venire in Italia. Adoravo essere in Premier e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Ho deciso così sulla base delle mie sensazioni, è difficile da spiegare. Tante squadre avevano bei progetti. Ma ho ritenuto che questa fosse la miglior opportunità per me e sono contento di essere qui”. Sui tifosi: “L’affetto è molto bello. Sono esaltati dal vedermi giocare. Io sono qui da poco, sto lavorando duro, voglio conoscere la squadra, capirne la struttura di gioco. Non ho ancora fatto niente ma per fortuna ci alleniamo bene per provare a dare alla squadra annate positive. Speriamo di far bene”. Sulla Champions: “Tutti i grandi club europei vogliono andare avanti in Europa. Per noi sarà un po’ diverso, l’anno scorso non eravamo in Europa. Bisogna equilibrare gli impegni, ma il club sta costruendo una buona rosa e abbiamo due giocatori per ogni ruolo e questo ci aiuterà a tenere alta l’intensità per tutta la stagione”. Su Conte: “Penso sia molto diretto, chiede tanto ai suoi giocatori, allena in un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, qui c’è un’altra filosofia. Sto lavorando bene, ho fatto tutte le sedute di allenamento che sono molto stancanti, ma mi sento bene. L’allenatore sta amalgamando i suoi schemi con la squadra. Avrò tempo per imparare tutto, alla mia età ti puoi prendere più tempo per capire le cose. Nessuna fretta”.

Foto: Instagram De Bruyne

