De Bruyne: “Napoli, voglio lo scudetto! Ho rifiutato altre offerte per essere qui”

06/08/2025 | 09:55:52

De Bruyne lancia un messaggio chiaro alla Serie A e ai sostenitori del Napoli che saranno sicuramente entusiasti di leggere le parole del fuoriclasse belga. Tra le colonne del Corriere dello Sport si leggono le dichiarazioni del centrocampista partenopeo, giunto a Napoli tra l’entusiasmo generale. Ad alimentare quest’ultimo, lo stesso De Bruyne ha affermato:“Con Conte faccio 25. Ho vinto 24 trofei: ora voglio lo scudetto”. Una scelta ben ragionata quella del giocatore in maglia 11, che senza troppi problemi rivela l’interesse di altri club: “Avevo anche altre offerte: ho scelto una squadra che è incredibile. Non sono un sognatore: il futuro dipende dal lavoro duro”. In conclusione, un commento sull’icona del calcio mondiale, colui che ha scritto pagine indelebili della storia azzurra: “Maradona? Una Leggenda”.

Foto: X Napoli