De Bruyne-Napoli: ciak, si gira! Domani il giorno delle visite

11/06/2025 | 23:15:04

Kevin De Bruyne al Napoli: vi abbiamo anticipato tutto. Dalla pista a sorpresa dei primi giorni di maggio, a sorpresa perché non era un semplice tentativo ma un discorso indirizzato con la presenza della moglie in città, alle visite di domani (svelate ieri). Adesso non resta che attendere l’arrivo di De Bruyne a Roma con rapido trasferimento a Villa Stuart per gli accertamenti medici con il suo nuovo club. Siamo ancora a giugno, ma è un colpo che può essere già indicato come uno dei più importanti – se non il più importante – dell’intera estate di calciomercato.

Foto: Instagram personale