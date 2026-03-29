De Bruyne: “Lukaku? A Napoli c’è sempre tanto rumore. Lo aspettiamo”

29/03/2026 | 11:58:39

Kevin De Bruyne, stella del Napoli, ha parlato dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti.

Queste le sue parole: “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato. Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile”.

Poi il paragone tra i due percorsi di recupero: “Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top”.

De Bruyne ha poi fatto il punto sulla propria condizione: “Sto prendendo ritmo, ho già giocato più di quanto pensassi. Mi alleno con la squadra da quattro settimane e mi sento bene”. Sul futuro, nessuna intenzione di fermarsi: “Non penso di lasciare la nazionale dopo il Mondiale, finché starò bene continuerò”.

Infine uno sguardo alla sfida con gli Stati Uniti: “Abbiamo visto che giocano in modo aggressivo, vorranno dimostrare il loro valore”.

Foto: sito Napoli