De Bruyne: “L’infortunio? È un peccato, avevo iniziato molto bene la stagione”

08/06/2026 | 13:47:19

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, ha parlato ai canali social di Move To Cure il team di fisioterapisti che si è occupato della sua riabilitazione. Queste le sue parole:

“Come ho vissuto l’infortunio? È difficile da spiegare davanti alla telecamera. Sì, all’inizio ero spaventato perché due anni fa ho subito anche un infortunio al bicipite femorale e poi ho deciso di fare la riabilitazione qui per la fiducia che ho in Lieven e nel suo staff. In seguito abbiamo deciso di completare l’ultima parte della riabilitazione anche sul campo, quindi in pratica ho scelto di rimanere qui per tutto il processo. Penso che sia stata la decisione migliore. Non ho mai avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene. Non ho mai sentito indolenzimento o dolore. Siamo sulla traiettoria più veloce possibile. Spero solo di essere al meglio il prima possibile. È un peccato, ho iniziato la stagione molto bene, mi sono messo in forma, ma non sono preoccupato. Mi sento pronto. Sono sicuro che dopo un paio di partite starò bene”.

Foto: X Lega