De Bruyne: “La riabilitazione procede bene. Voglio essere al top per i Mondiali”

12/01/2026 | 15:30:58

A margine di un evento in Belgio, il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, ha parlato del suo rientro dall’infortunio, soffermandosi come manchi poco alla ripresa.

Queste le sue parole: “Come procede la riabilitazione? Ora farò una TAC e spero di poter tornare presto a correre. La mia riabilitazione sta procedendo bene. Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili”.

Ma sceglierebbe di nuovo di operarsi? Dice KDB: “L’operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio”.

In conclusione De Bruyne risponde anche alla domanda a proposito di un eventuale ritorno in Belgio per chiudere la sua carriera da calciatore: “Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli”.

Foto: Instagram Napoli