De Bruyne: “Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. E’ il progetto giusto per me”

14/06/2025 | 17:22:50

Kevin De Bruyne ha parlato ai canali ufficiali del Napoli: “Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo 10 anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla”.

FOTO: Instagram De Bruyne