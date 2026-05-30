De Bruyne: “Io contento dell’addio di Conte? Sì, non era obbligato a restare. Ha una visione del calcio molto diversa dalla mia”

30/05/2026 | 19:45:39

Il centrocampista del Napoli e della Nazionale belga, Kevin De Bruyne, ha concesso un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. Queste le sue parole:

“Adattarsi al gioco di Conte? Per me è stato complicato, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Non ho praticamente mai avuto l’opportunità di giocare nel ruolo che preferisco. Nonostante questo, ho sempre dato tutto per la squadra. Giocavamo in maniera molto difensiva. Se provi a vincere ogni partita per 1-0 con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. Anche i numeri offensivi ne risentono. Se sono felice che Conte sia andato via? Per me sì. Non era obbligato a restare. La mia permanenza? Ho un altro anno di accordo, ma voglio parlarne. Anche in passato erano state fatte promesse che poi non si sono realizzate”.

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