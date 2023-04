De Bruyne illumina l’Etihad, il City travolge l’Arsenal con un netto 4-1

Il Manchester City vince 3-1 la sfida che può valere una stagione contro l’Arsenal. Nessun problema per gli uomini di Guardiola all’Etihad Stadium che passano in vantaggio dopo appena 7′ con Kevin de Bruyne. Nei minuti di recupero del primo tempo arriva anche il gol del raddoppio firmato Stones, un colpo che ferisce i Gunners a pochi secondi dal fischio finale del primo tempo. A inizio ripresa gli uomini il City trova anche la rete del 3-0, ancora con De Bruyne che firma la doppietta personale. All’81’ i Gunners provano a riaprire la gara con Holding, ma al 95′ arriva anche la firma di Haaland per il definitivo 4-1. Adesso il City sale a quota 73 punti, a soli due punti dai Gunners al primo posto. Ma gli uomini di Guardiola hanno due partite in meno.

Foto: Instagram Manchester City