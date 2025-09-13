De Bruyne, Hojlund, Beukema: tris Napoli a Firenze (Ranieri). Azzurri a punteggio pieno

13/09/2025 | 22:49:01

Il Napoli si impone con una grande prova di forza a Firenze. I campioni d’Italia battono 3-1 la Fiorentina e rispondo alla Juventus, salendo a punteggio pieno a 9 punti. Un’ora perfetta degli azzurri, poi reazione della compagine di Pioli.

Già al 3′ si sblocca la gara. Azione molto confusa al terzo minuto, Anguissa pesca Di Lorenzo solo in area che cerca Hojlund ma sul destro del danese Gosens si immola e salva sulla linea, il pallone finisce di nuovo ad Anguissa che viene steso da Comuzzo. Rigore. Dopo minuti di check è tutto confermato. Dagli 11 metri De Bruyne non sbaglia al 6′.

Il Napoli raddoppia al 14′ con il gol al debutto di Hojlund. Palla recuperata perfettamente da Spinazzola che lavora il pallone e con l’esterno cucina una prelibatezza per Rasmus Hojlund: il danese aggancia alla perfezione e con il destro batte De Gea.

Napoli ancora in controllo. Contropiede azzurro gestito da De Bruyne che serve alla perfezione Hojlund, che lavora il pallone e serve di nuovo il belga: destro all’angolino con De Gea che salva con un miracolo. La Fiorentina ha un sussulto al 43′ con un destro secco di Kean, che esce di poco. Nella ripresa, al 51′ game, set, match per il Napoli. Arriva il 3-0 con Beukema. Politano batte il corner, la palla arriva ad Anguissa che decide di tenerla in campo servendo perfettamente Beukema che con la più semplice delle deviazioni batte De Gea.

Conte pensa alla Champions, inizia una girandola di cambi da una parte e dall’altra. All’80’ Accorcia le distanze la Viola: corner di Nicolussi Caviglia, palla deviata sul secondo palo, Ranieri raccoglie e con il mancino batte Savic. All’84’ la Fiorentina ha la grande chance per rientrare in partita, con Piccoli:Fazzini pesca l’ex Lecce da solo davanti a Savic che con il piede dice di no. Nel finale, Elmas può segnare in contropiede il 4-1, salva de Gea.

Finisce 3-1 per il Napoli che resta a punteggio pieno e sale a 9 punti con la Juventus. La Fiorentina resta a 2 punti.

Foto: sito Napoli