De Bruyne: “Ho una doppia frattura ma mi sento bene. Deluso per la finale persa”

Doveva essere uno dei protagonisti del Manchester City di Guardiola. Lo è stato, purtroppo, in negativo, con un brutto infortunio che al 59′ lo ha costretto a lasciare il campo del Du Dragao. Kevin de Bruyne, centrocampista belga, ha rimediato infatti un brutto colpo alla testa in un violento scontro con Antonio Rudiger.

Stamattina, il fantasista ha rassicurato sulle sue condizioni, sebbene abbia riportato una doppia frattura: “Ciao ragazzi, sono appena tornato dall’ospedale. La diagnosi è frattura ossea acuta del naso e frattura orbitale sinistra. Adesso mi sento bene. Ovviamente ancora deluso per ieri ma torneremo in finale”.

In bocca al lupo al belga, con la speranza di poterlo rivedere agli Europei.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

