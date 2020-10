De Bruyne: “Ho bisogno di riposo, gioco senza sosta da due anni”

Ai microfoni di Sky Sport UK, Kevin De Bruyne, ha lanciato il primo allarme criticando le scelte di far giocare troppe partite ravvicinate per colpa del Covid-19. Queste le parole del centrocampista: “Sto giocando senza sosta da due anni. A volte mi preoccupo, soprattutto quando guardo la mia situazione. Ho avuto 8-9 giorni di ferie, ma non sono andato in vacanza perché mia moglie era incinta e se continua così avrò giocato per due anni senza interruzioni. Ho bisogno di riposare fisicamente e mentalmente. Rinnovo? Non ancora parlato con il club, non c’è nessun accordo. Sono felice a Manchester, poi vedremo.”

Foto: sito ufficiale City