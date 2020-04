De Bruyne: “Gioco due anni in più, questa lontananza da campo ha aumentato la mia voglia”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, torna a parlare del suo futuro. Il belga si è espresso così sul suo account Instagram: “Il calcio ora non è così importante, la salute viene prima di tutto. Però mi manca il gioco, presto tornerà il momento di stare in campo. Questa lontananza forzata ha aumentato la mia voglia: ho già avvisato mia moglie, ci vorranno due anni in più di carriera per compensare questo periodo senza partite”, ha chiuso De Bruyne.

Foto: Twitter ufficiale Champions League