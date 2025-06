De Bruyne esalta Napoli: “Spero di vincere altri trofei. Arrivare qui è stato pazzesco”

16/06/2025 | 17:49:40

Il Napoli ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video in cui viene ricostruita la prima giornata di Kevin de Bruyne da calciatore del Napoli, con le prime parole del belga: “È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone, è qualcosa di cui mi avevano già un po’ parlato, per cui sono entusiasta. Non vedo l’ora di completare al meglio questa giornata e vivere le prossime fasi di questa avventura. Non credo che ci sia molto tempo per pensare quando giochi. Magari quando ho vinto con il Manchester City mi è capitato di fermarmi a riflettere. Con il passare degli anni, ripensi ai trofei che hai conquistato. Indipendentemente da quello che accadrà in futuro, devo continuare a offrire le migliori prestazioni possibili. Ora non vedo l’ora di vivere questa nuova esperienza, e spero di poter aggiungere qualche trofeo alla mia carriera. Forza Napoli”.

FOTO: Instagram De Bruyne